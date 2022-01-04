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  • Жителю Нур-Султана вернули кошелек с деньгами на лечение сына
Жителю Нур-Султана вернули кошелек с деньгами на лечение сына | BaigeNews.kz 4 января, 17:15
1533
Фото: иллюстративное

Жителю Нур-Султана вернули кошелек с деньгами на лечение сына

Житель столицы выразил благодарность сотрудникам полиции Нур-Султана.

Астанчанин поблагодарил столичных полицейских, нашедших его кошелек, в котором были деньги на лечение ребенка, передает BaigeNews.kz.

Как сообщили в полиции Нур-Султана, ввечернее время, находясь в торгово-развлекательном комплексе, мужчина обронил кошелек с крупной суммой денег, которую он три года собирал на лечение ребенка.

С заявлением он обратился в полицию. В результате проведенных поисковых мероприятий стражи порядка нашли и вернули хозяину утерянный портмоне.

Житель столицы выразил благодарность сотрудникам полиции Нур-Султана, которые нашли и вернули хозяину кошелек с деньгами и документами.

"В результате проведенных поисковых мероприятий стражи порядка нашли и вернули хозяину утерянный портмоне", — прокомментировали в полиции.

#Нур-Султан #полиция
4 января, 17:15
1533
Журналист

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