Жителю Нур-Султана вернули кошелек с деньгами на лечение сына

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Астанчанин поблагодарил столичных полицейских, нашедших его кошелек, в котором были деньги на лечение ребенка, передает BaigeNews.kz.
Как сообщили в полиции Нур-Султана, ввечернее время, находясь в торгово-развлекательном комплексе, мужчина обронил кошелек с крупной суммой денег, которую он три года собирал на лечение ребенка.
С заявлением он обратился в полицию. В результате проведенных поисковых мероприятий стражи порядка нашли и вернули хозяину утерянный портмоне.
Житель столицы выразил благодарность сотрудникам полиции Нур-Султана, которые нашли и вернули хозяину кошелек с деньгами и документами.
"В результате проведенных поисковых мероприятий стражи порядка нашли и вернули хозяину утерянный портмоне", — прокомментировали в полиции.
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