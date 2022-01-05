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Верховный муфтий обратился к казахстанцам | BaigeNews.kz 5 января, 10:33
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Фото: 24.kz

Верховный муфтий обратился к казахстанцам

Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы обратился к казахстанцам и напомнил о важности "покоя и мира в стране", передает BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Уважаемые соотечественники! 30 лет назад мы добились Независимости, о которой мечтали наши предки. Хвала Аллаху! На сегодняшний день для каждого казахстанца священный долг сохранить эту Независимость. Государство, лишенное покоя, словно небо без звезд. Если не будет покоя и мира в стране, всем известно, что не будет пользы от всего. Аллах в священном Коране говорит: "Не бунтуйте после того, как на земле воцарилась тишина". Сейчас, дорогие братья и сестры, всем нам необходимо единство и сплоченность. Поэтому давайте попросим все у Аллаха единство страны, мир и покой. Давайте постараемся внести свой вклад в единство страны. Пусть Всевышний Аллах благословит нашу страну", - говорится в обращении Верховного муфтия.

Сообщается также, что Наурызбай кажы Таганулы пожелал, чтобы Аллах даровал казахскому народу сплоченность, солидарность и единство.

Сообщалось, что в результате беспорядков в ряде регионов Казахстана пострадали 95 сотрудников органов внутренних дел. Повреждены 37 служебных автомашин. По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания госорганов начаты досудебные расследования. За нарушения общественного порядка задержаны более 200 человек.

В городах Алматы, Шымкент и Тараз предпринимались попытки нападения на акиматы, где были выбиты стекла, двери и причинён другой материальный ущерб. Отмечались случаи использования толпой камней, палок, газовых, перцовых баллонов и бутылок с зажигательной смесью

#ДУМК #беспорядки #митинг #муфтий
5 января, 10:33
821
Журналист

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