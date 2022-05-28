Велосезон официально стартовал в Нур-Султане

Фото: BaigeNews.kz

Сотни любителей активного отдыха от 16 лет променяли неспешное утро субботы на велопробег Orange BeNeLux Bicycle Tour. И хотя проходил он как соревнование, главным было привлечь горожан к занятиям спорта и ЗОЖ, передаёт BaigeNews.kz

"По поручению президента страны, этот год объявлен годом детей и многие мероприятия проводятся для детей. В этом году запланировано порядка 200 мероприятий. И одним из значимых является велопробег", − отметил руководитель управления физической культуры и спорта Нур-Султана Самат Жилкибаев.





Фото: BaigeNews.kz

Велосипедисты соревновались в двух дистанция. Более опытные пробовали силы в заезде на 20 километров. Он проходил с объездной велодорожки (вдоль дороги в сторону Косшы) до парка жилого массива Уркер (Ильинка) "Жасыл белдеу".





Фото: BaigeNews.kz

Новички же выбирали малый путь на три километра, который также был в "Жасыл белдеу".





Фото: BaigeNews.kz

На финише каждого участника ждали лотерея и розыгрыш полезных призов: велосипеды, защитная амуниция и бутылки для воды.

