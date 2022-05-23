Важность разъяснения конституционных реформ обсудили эксперты в Нур-Султане

Фото: фото пресс-службы КАЗГЮУ

Прошло заседание республиканского штаба по поддержке референдума.

Очередная встреча членов республиканского штаба по поддержке референдума по предлагаемым поправкам в Конституцию РК состоялась 23 мая в университете КАЗГЮУ им. М.С.Нарикбаева, передает BaigeNews.kz.





Директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов, ректор университета "Туран-Астана", депутат маслихата города Нур-Султан Гульжамал Жапарова и профессорско-преподавательский состав юридических факультетов КАЗГЮУ обсудили большие изменения, ожидающие казахстанцев в случае одобрения на всенародном референдуме конституционного проекта изменений.

Отметив, что референдум в стране не проводился с 1995 года, участники обсудили вопросы перехода от формы суперпрезидентского управления к системе президентского управления классического типа и другие прогнозируемые политические метаморфозы, а также важность разъяснения необходимости конституционных перемен.





В своем выступлении глава Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов отметил важность разъяснительных работ предстоящего референдума и изменений в Конституцию в обществе, в том числе в форме открытого обмена мнениями с трудовыми коллективами.

"Я думаю, что граждане будут принимать активное участие в референдуме, понимая суть предоставляемых возможностей участия в осуществлении государственной власти, возможностей в сфере защиты своих прав и свобод", — сказал он.

Республиканский штаб общественной поддержки референдума появился в Казахстане на следующий день после подписания президентом страны Касым-Жомартом Токаевым указа о проведении 5 июня республиканского референдума по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию. Штаб включает в себя активных представителей неправительственных организаций, ветеранского сообщества, различных ассоциаций и ряда политических партий. Координатором штаба определено РОО "Объединение депутатов маслихатов Казахстана", а его руководителем — председатель объединения Тулеубек Мукашев. Республиканский штаб обращается к общественным силам, гражданам страны с призывом проявить гражданскую активность в рамках предстоящего референдума.

Предполагается, что предстоящий республиканский референдум по поправкам в Конституцию позволит каждому гражданину принять участие в решении судьбы страны. Референдум пройдёт 5 июня. В день его проведения в стране заработают 10 013 избирательных участков. Всего в референдуме смогут участвовать более 11 миллионов казахстанцев.