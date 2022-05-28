Вандалы устроили погром на кладбище в ЗКО

Фото: ktk.kz

Неизвестные осквернили сельское кладбище в Западном Казахстане. Вандалы сломали кресты, разбили памятники, таблички и залили портреты краской, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Здесь у меня дети похоронены маленькие. И всех ангелочков разбили. Пинали, не знаю что. Мое мнение, что это подростки сделали. Не должно быть безнаказанно, потому что, если сейчас такое пропустить, это дальше больше, хуже будет", - сказала жительница села Трёкино Любовь Матросова.

Сельчане рассказывают, что накануне вечером соседи стали рассылать друг другу видео с оскверненными могилами. Утром люди поехали проверять захоронения и были шокированы увиденным.

Всего насчитали 14 повреждённых могил. Полиция уже возбудила уголовное дело.

"Данный факт зарегистрирован в КУИ, проводится ряд мероприятий по установлению причастных лиц. По данному факту начато досудебное расследование по статье 314 Уголовного кодекса Республики Казахстан", - сообщила сотрудник пресс-службы ДП ЗКО Дарига Мажитова.

Виновным может грозить крупный штраф либо лишение свободы до трёх лет.





