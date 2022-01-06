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В захваченном акимате Алматы нашли сейф с деньгами - соцсети | BaigeNews.kz 6 января, 03:40
1391
Фото: скриншот видео Qumash

В захваченном акимате Алматы нашли сейф с деньгами - соцсети

В захваченном акимате Алматы нашли сейф с деньгами, передает BaigeNews.kz.

Видео, где парень рассказывает о том, что в горящем здании акимата нашли два миллиона тенге, опубликовал Telegram-канал Qumash. На видео нашедшие делят "добычу".

"Внутри сейфа приблизительно несколько миллионов, всем раздают по две тысячи", - сообщил автор видео, указав на вход акимата, где раздают деньги.


Несколько часов в столице, Алматы и ряде регионов Казахстана не было связи. В полночь шестого января она появилась.

За это время протестующие в Алматы ворвались в акимат и подожгли его.

#Алматы #протесты #политика
6 января, 03:40
1391
Журналист

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