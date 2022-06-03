В Южной Корее отменят карантин для непривитых туристов

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Власти Республики Корея на следующей неделе отменят карантин для въезжающих лиц, не вакцинированных от коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Хан Док Су, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Мы реорганизуем систему контроля за въездом из-за границы. До сих пор непривитые лица при прибытии из-за границы проходили семидневный карантин, с 8 июня этой обязанности больше не будет вне зависимости от статуса вакцинации", - приводит газета "Хангёре" слова премьера.

Он уточнил, что прибывающим всё ещё нужно предоставлять на границе результаты ПЦР-теста, сделанного за три дня до въезда на территорию республики.

Ранее южнокорейские власти отменили карантин для приезжих, привившихся признанными Сеулом или ВОЗ вакцинами.