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В ВОЗ усомнились в существовании дельтакрон-штамма коронавируса | BaigeNews.kz 11 января, 08:36
816
Фото: pixabay.com

В ВОЗ усомнились в существовании дельтакрон-штамма коронавируса

Глава технической группы Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове исключила вероятность появления нового гибридного штамма коронавирусной инфекции "дельтакрон", передает BaigeNews.kz.

Она отметила, что комбинации штаммов COVID-19 не наблюдается, а образец киприотских исследователей мог быть из-за загрязнения оборудования во время генетического секвенирования. Именно это, по ее мнению, привело к лабораторной ошибке.

8 января стало известно об обнаружении на Кипре нового варианта коронавируса, который оказался гибридом ранее выявленных штаммов дельта и омикрон. Ученые из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета, которые выявили новую разновидность инфекции, назвали ее "дельтакрон".

Глава лаборатории Леонтиос Кострикис заявил, что дельтакрон-штамм имеет генетическую основу как у дельта-варианта, при этом часть его мутаций схожи с мутациями омикрон-штамма.

#омикрон-штамм #коронавирус #ВОЗ
11 января, 08:36
816
Журналист

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