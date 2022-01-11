В ВОЗ усомнились в существовании дельтакрон-штамма коронавируса

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Глава технической группы Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове исключила вероятность появления нового гибридного штамма коронавирусной инфекции "дельтакрон", передает BaigeNews.kz.



Она отметила, что комбинации штаммов COVID-19 не наблюдается, а образец киприотских исследователей мог быть из-за загрязнения оборудования во время генетического секвенирования. Именно это, по ее мнению, привело к лабораторной ошибке.



8 января стало известно об обнаружении на Кипре нового варианта коронавируса, который оказался гибридом ранее выявленных штаммов дельта и омикрон. Ученые из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета, которые выявили новую разновидность инфекции, назвали ее "дельтакрон".



Глава лаборатории Леонтиос Кострикис заявил, что дельтакрон-штамм имеет генетическую основу как у дельта-варианта, при этом часть его мутаций схожи с мутациями омикрон-штамма.

