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В ВОЗ объяснили, почему задерживается признание вакцины "Спутник V" | BaigeNews.kz 29 декабря, 08:50
2069
Фото: 24.kz

В ВОЗ объяснили, почему задерживается признание вакцины "Спутник V"

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис объяснила задержку с признанием вакцины "Спутник V". По ее словам, причина в проверке технологических процессов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Маргарет Харрис напомнила, что для включения в реестр средств, используемых в чрезвычайных ситуациях ВОЗ запрашивает данные об безопасности и эффективности препарата, а также документацию по технологии производства.

"Зачастую именно третье — проверка технологических процессов — требует много времени, чтобы выяснить все подробности, провести инспекцию и так далее, чтобы вакцине дали зеленый свет. <…> Так что это может стать причиной задержек", — объяснила Харрис.

Она добавила, что и другие регуляторы работают по такой процедуре.


#Спутник-V #вакцина #ВОЗ
29 декабря, 08:50
2069
Журналист

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