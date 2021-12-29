В ВОЗ объяснили, почему задерживается признание вакцины "Спутник V"

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Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис объяснила задержку с признанием вакцины "Спутник V". По ее словам, причина в проверке технологических процессов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Маргарет Харрис напомнила, что для включения в реестр средств, используемых в чрезвычайных ситуациях ВОЗ запрашивает данные об безопасности и эффективности препарата, а также документацию по технологии производства.

"Зачастую именно третье — проверка технологических процессов — требует много времени, чтобы выяснить все подробности, провести инспекцию и так далее, чтобы вакцине дали зеленый свет. <…> Так что это может стать причиной задержек", — объяснила Харрис.

Она добавила, что и другие регуляторы работают по такой процедуре.