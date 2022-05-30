В ВОЗ назвали точные данные о заражённых оспой обезьян

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что ей известны 257 подтвержденных случая оспы обезьян и около 120 предполагаемых в 23 странах мира, сообщает ТАСС.



Как отмечается в распространённом в Женеве информационном бюллетене ВОЗ, неожиданное появление этой болезни одновременно в целом ряде государств, не являющихся для неё эндемичными, указывает на возможное существование в течение какого-то времени невыявленной передачи вируса.

"По состоянию на 26 мая в ВОЗ поступили сведения о 257 подтвержденных случаях и около 120 предполагаемых. Информации о смертях не поступало", - говорится в сообщении.



Основная часть заболевших - это "мужчины, имевшие секс с мужчинами". Подчеркивается, что с 13 мая оспа обезьян обнаружена в 23 странах, не являющихся эндемичными. ВОЗ ожидает, что будут выявлены новые случаи заболевания, "поскольку в неэндемичных странах расширяется наблюдение".



В значительном большинстве случаев, о которых поступили сообщения, не была выявлена связь между заболеванием и поездкой в эндемичный район.



"Неожиданное появление оспы обезьян в нескольких неэндемичных странах предполагает, что могла существовать необнаруженная передача [вируса], а также события, вызывающиеся рост [заражений]", - констатировали в ВОЗ.

Оспа обезьян



Вирус оспы обезьян получил распространение в ряде стран Западной Европы и на других континентах. За последнее время случаи заражения зарегистрированы, в частности, в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, боли в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела.



По данным ВОЗ, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от одного до десяти процентов, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.

