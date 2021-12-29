Мальчик бежал за санями Деда Мороза с криками "Стой" в ВКО

Трогательное видео с мальчиком, который бежит за санями с Дедом Морозом, обсуждают в Сети, передает BaigeNews.kz
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Видео опубликовано
в Instagram-аккаунте osa_uka_vko. На нем мальчик бежит за Дедом Морозом с пронзительными криками: "Стой, Дед Мороз, стой!".
По информации Telegram-канала Qumash, это произошло возле школы № 6 города Алтай в ВКО.
"Не знаем, догнал ли он сани, но OSA UKA пишет, что красный нос ищет мальчика, чтобы сделать ему подарок", — говорится в комментарии к видео.
Пользователи соцсетей обсуждают видео и просят, чтобы Дед Мороз нашел мальчика.
"Найдите его пожалуйста.....он так бежал за ним".
"Сколько надежды и отчаяния в этом голосе надеюсь, найдете мальчика".
"Найдись ребенок, так верящий в Деда Мороза. Чудо. Жду продолжения истории. Нам бы всем такой веры".
Такие комментарии оставляют пользователи.