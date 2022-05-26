В Усть-Каменогорске спасение кота из реки полицией попало на видео

В Усть-Каменогорске полицейский спас кота, который застрял в ветвях на краю реки, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Горожанка выгуливала кота на набережной и случайно уронила поводок. Её любимец воспользовался этим и прыгнул за ограждение – прямиком в реку. От падения в воду его спасли ветки.

Хозяйка попыталась сама вызволить кота, но у неё не вышло. Тогда она обратилась к двум патрульным полицейским. Оставив напарника на подстраховке, лейтенант Дастан Маратов полез вниз – помогло всё то же дерево. Через несколько минут он поднял кота на набережную.

Владелица кота поблагодарила стража порядка.



