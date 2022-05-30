В Усть-Каменогорске произошёл взрыв газа в пятиэтажке

Взрыв бытового газа произошел в квартире пятиэтажного дома в Усть-Каменогорске, сильно пострадал мужчина, сообщает BaigeNews.kz
со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО.
По информации ДЧС, это был хлопок газовоздушной смеси. Он произошел 30 мая в пятиэтажном доме в спальном районе по Набережной Славского при проведении строительных работ.
Ударной силой выбило стекла в здании с первого по пятый этаж, разрушены межкомнатные перегородки в двух квартирах – той, где шел ремонт, и соседней, также вылетели входные двери.
"В тяжелом состоянии госпитализирован мужчина 1989 года рождения, который проводил ремонтные работы. Сотрудники ДЧС ВКО провели эвакуацию жителей дома", - сообщили спасатели.
Из подъезда самостоятельно вышли 17 человек, двое эвакуированных. Из соседнего подъезда эвакуировали 11 человек.
Всего на месте работают 25 спасателей и семь единиц техники.