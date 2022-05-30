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В Усть-Каменогорске произошёл взрыв газа в пятиэтажке | BaigeNews.kz 30 мая, 18:19
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В Усть-Каменогорске произошёл взрыв газа в пятиэтажке

Взрыв бытового газа произошел в квартире пятиэтажного дома в Усть-Каменогорске, сильно пострадал мужчина, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО.

По информации ДЧС, это был хлопок газовоздушной смеси. Он произошел 30 мая в пятиэтажном доме в спальном районе по Набережной Славского при проведении строительных работ.

Ударной силой выбило стекла в здании с первого по пятый этаж, разрушены межкомнатные перегородки в двух квартирах – той, где шел ремонт, и соседней, также вылетели входные двери.

"В тяжелом состоянии госпитализирован мужчина 1989 года рождения, который проводил ремонтные работы. Сотрудники ДЧС ВКО провели эвакуацию жителей дома", - сообщили спасатели.

Из подъезда самостоятельно вышли 17 человек, двое эвакуированных. Из соседнего подъезда эвакуировали 11 человек.

Всего на месте работают 25 спасателей и семь единиц техники.

#взрыв
30 мая, 18:19
2071
Журналист

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