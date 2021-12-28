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  • В Турции заподозрили 500 сотрудников мэрии Стамбула в поддержке терроризма
В Турции заподозрили 500 сотрудников мэрии Стамбула в поддержке терроризма | BaigeNews.kz 28 декабря, 03:12
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Фото: REUTERS / YORUK ISIK

В Турции заподозрили 500 сотрудников мэрии Стамбула в поддержке терроризма

МВД Турции инициировало расследования в отношении более чем 500 сотрудников мэрии Стамбула, возглавляемой оппозицией, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как уточнили в министерстве, 455 сотрудников мэрии подозреваются в связях с запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана, ещё 102 работника – с другими леворадикальными организациями, которые считаются в стране террористическими.

Отмечается, что на подозреваемых неоднократно поступали жалобы из-за их связей с радикалами.

Мэр Стамбула, член основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Экрем Имамоглу подверг критике заявление министерства.
"Я вместе со своими товарищами, которые служат Стамбулу, их 86 тысяч. Я не дам ущемить их права. Давайте до конца бороться с теми, кто виноват. Но пусть те, кто атакует нашу семью - мэрию Стамбула, знают, что они столкнутся с неожиданными единством и силой", - написал Имамоглу в Twitter.
По его словам, сначала МВД "называет число подозреваемых и выносит приговор, а затем начинает расследование". Он добавил, что процедура найма сотрудников мэрии включает их проверку со стороны МВД.

#терроризм #политика #мировые новости #Турция
28 декабря, 03:12
2093
Журналист

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