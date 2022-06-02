В Туркестанской области выявлено два цеха по производству суррогатного алкоголя

Агентство по финансовому мониторингу продолжает активную работу по выявлению незаконного использования товарных знаков, защите добросовестного бизнеса и здоровья граждан, передает BaigeNews.kz.

"Деятельность двух цехов по производству алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок пресечена сотрудниками территориального департамента АФМ по Туркестанской области. В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий, установлено, что в арендованных складских помещениях, расположенных в городах Туркестан и Шымкент, были организованы два подпольных цеха по производству суррогатной алкогольной продукции в антисанитарных условиях с последующей реализацией", - сообщают в ведомстве.