Свыше полутысячи семей получили квартиры в Туркестане

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Из них 470 новоселов — это многодетные матери.

В преддверии новогодних праздников в городе Туркестан 610 семей получили квартиры, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Сообщается, что из 610 счастливых обладателей квартир 470 — это многодетные матери.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев вручил жителям ключи от новых квартир, поздравив их с 30-летием независимости страны и наступающим Новым годом.

"Как вы знаете, Туркестан преображается, увеличивается количество туристов. Возводятся многоэтажные, высотные дома. Наряду с домами в нашем городе построено множество социальных, культурных и спортивных объектов. В следующем году начнётся работа по строительству железной дороги "Туркестан-Шымкент-Ташкент", будет запущен мегапроект. Осуществляется обводнение всей территории Туркестана, воспроизводство водохранилищ и искусственных озер. Надеюсь, что квартиры подарят радость их владельцам и всегда будут наполнены счастьем. Я считаю вас счастливыми жителями обновленного Туркестана. Пусть каждая семья растет и служит Родине!", — сердечно поздравил новоселов Умирзак Естаевич.

Дом подключен к инженерным коммуникациям: теплу, водо- и электроснабжения, имеется канализация. Постарались создать все условия для комфортного проживания.

Кроме того, в целях повышения доступности жилья в текущем году 763 квартиры в 14 многоэтажных жилых домах на территории административно-делового центра города Туркестан и 151 квартира в 3 многоэтажных жилых домах были предоставлены жителям через "Отбасы банк" по программе "7-20-25". В дальнейшем эта работа будет продолжена. В областном центре в настоящее время за счет бюджета ведется строительство 67 жилых домов на 7, 9 и 12 этажей.