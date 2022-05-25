В ЦОНах Алматы незаконно взимали госпошлину с определённых лиц

В ЦОНах Алматы с представителей социально-уязвимой категории населения незаконно взимали госпошлину за изготовление документов, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на прокуратуру города.
"Надзорным органом установлено, что с более 400 лиц социально-уязвимой категории в ЦОНах необоснованно взималась госпошлина до 22 тысяч тенге. Прокуратурой Алмалинского района в адрес НАО "Правительство для граждан" внесено представление об устранении нарушения законности. По итогам его рассмотрения принимаются меры по возврату денег, руководство НАО привлечено к дисциплинарной ответственности", — сообщили в прокуратуре.
Указывается, что в соответствии со статьёй 622 Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежей в бюджет" определённая категория лиц освобождена от уплаты госпошлины при выдаче паспортов и удостоверений личности, а также видов на жительство иностранного гражданина в РК и удостоверений лица без гражданства. К ним относятся ветераны ВОВ и приравненные к ним лица; инвалиды; престарелые, проживающие в медико-социальных учреждениях общего типа для престарелых и для инвалидов; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на полном гособеспечении, проживающие в детских домах и (или) интернатах; многодетные матери, удостоенные звания "мать-героиня", награждённые подвесками "Алтын алқа" и "Күмiс алқа".