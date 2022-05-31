В ценовом сговоре уличили оптовых продавцов муки в Карагандинской области

Признаки одновременного повышения цен на пшеничную муку среди оптовиков выявил Антимонопольный департамент по Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz
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Ведомство провело анализ на рынке оптовой реализации муки в Карагандинской области за 2021 год и январь-февраль 2022 года.
По итогам анализа в работе нескольких компаний — "Зерновая компания "Сункар и К", "Карагандинский мелькомбинат", "Атамекен Компани", фирма "Акнар" нашли признаки одновременного повышения цен на муку первого сорта. Напомним, такие согласованные действия по ограничению конкуренции противоречат Предпринимательскому кодексу РК.
"Антимонопольным департаментом по Карагандинской области в адрес вышеназванных компаний внесены уведомления об их устранении. Срок исполнения уведомления составляет 30 календарных дней со дня его получения", — отметили в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК.
В случае неисполнения уведомления антимонопольного органа назначается расследование.