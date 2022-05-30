В Темиртау подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней повесился в камере

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В Темиртау 57-летний подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней повесился в камере, сообщает BaigeNews.kz.

"27 мая в камере временного содержания суда Темиртау после получения санкции на "арест" покончил жизнь самоубийством 57-летний следственно-арестованный, который подозревался в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней", - отметили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Сообщается, что данному факту проводится досудебное расследование по статье 105 часть 1 УК РК (доведение до самоубийства).

Также управлением собственной безопасности ДП Карагандинской области начато досудебное расследование по факту халатного отношения к служебным обязанностям сотрудников УП Темиртау.







