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В Telegram появились новые функции | BaigeNews.kz 31 декабря, 06:09
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Фото: Roy Liu / Bloomberg

В Telegram появились новые функции

Мессенджер Telegram выпустил обновление, в котором пользователи смогут оставлять реакции на сообщения и переводить их, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Лента ру.

Кроме того, в Telegram появятся генератор QR-кодов для ссылок на каналы, беседы и страницы пользователей мессенджера, а также защита от спойлеров.

В новой версии реагировать на сообщения пользователи смогут при помощи интерактивных эмодзи. Чтобы отправить их, необходимо нажать на сообщение дважды.

В личных переписках функция будет работать автоматически, а в группах или каналах их будут включать администраторы. Кроме того, владельца канал смогут сами определить список доступных для реакции эмодзи.

Помимо этого, юзеры Telegram смогут переводить любое сообщение. Функцию можно включить в разделе «Настройки», выбрав пункт «Языки». Для перевода понадобится нажать на сообщение, а затем выбрать «Перевод».

Пользователи также смогут создавать QR-код для перехода в их профиль. Их можно будет делать также для групп, каналов и ботов. Для создания QR-кода нужно нажать на иконку рядом с публичной ссылкой в профиле пользователя или чата и выбрать подходящие цвета и узор.

Защита от спойлеров позволит скрывать часть текста. Теперь пользователи смогут скрывать любой фрагмент сообщения или весь текст целиком. Для этого нужно выделить то, что нужно скрыть, и применить форматирование «Скрытый». Текст не покажется ни в сообщениях, ни в списке чатов и оповещениях.
#Социальные Сети
31 декабря, 06:09
2743
Журналист

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