В США заявили о сведении к минимуму последствий антироссийских санкций для Казахстана

США принимают меры для минимизации последствий введенных против России санкций для Казахстана. Об этом рассказал американский госсекретарь Энтони Блинкен на переговорах с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди в Госдепартаменте, передаёт ТАСС.

Как сообщил по итогам встречи руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Нед Прайс, шеф американской дипломатии "подтвердил приверженность свести к минимуму последствия для союзников и партнеров, включая Казахстан, от санкций, введенных против России в ответ" на действия на территории Украины.

"Госсекретарь Блинкен также поблагодарил министра иностранных дел Тлеуберди за щедрую гуманитарную помощь, оказанную Казахстаном народу Украины как на правительственном уровне, так и отдельными лицами. Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Тлеуберди планируют поддерживать тесные контакты", - добавил дипломат.

По его словам, Блинкен "подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Казахстана".

"Он назвал политические и экономические реформы президента Токаева позитивным шагом в продвижении процветания, укреплении безопасности и защите прав человека в Казахстане и Центральной Азии", - сказал Прайс.