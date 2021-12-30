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В США собрали луноход в виде "летающей тарелки" | BaigeNews.kz 30 декабря, 07:18
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Фото: sciencealert.com

В США собрали луноход в виде "летающей тарелки"

Ученые Массачусетского технологического института разработали вездеход в виде "летающей тарелки", который может перемещаться по неровной поверхности Луны и астероидов. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

По словам аэрокосмического инженера Пауло Лозано, с левитирующим вездеходом не нужно беспокоиться о колесах или движущихся частях, а также о неровностях рельефа поверхности.

Как указано, аппарат будет питаться от электрического поля, которое создается из-за прямого воздействия Солнца и окружающей его плазмы. В отсутствие атмосферы такое солнечное воздействие создает заряд, способный поднимать пыль на высоту более метра над поверхностью Луны, и эту энергию можно использовать.

"Тарелку" сделали из материала под названием майлар. Он будет сохранять заряд при попадании солнечных лучей. Крошечные ионные пучки используют как для зарядки транспортного средства, так и для увеличения естественного поверхностного заряда и противодействия гравитации.

По словам разработчиков, их технология поможет рассмотреть скалистые поверхности больших астероидов и Луны с близкого расстояния и изучить их природу.




#космос #наука #США
30 декабря, 07:18
4525
Журналист

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