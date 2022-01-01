В США предсказали вспышку заболевания штаммом омикрон

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Главный американский инфекционист Энтони Фаучи заявил, что рост случаев заражения новым штаммом омикрон COVID-19 в США достигнет пика к концу января 2022 года, сообщает CNBC.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США доктор Энтони Фаучи заявил в интервью CNBC, что пиковые показатели заболеваемости вариантом коронавируса омикрон ожидаются через несколько недель.

"Я бы предположил, учитывая размеры территории нашей страны и разнородную ситуацию с вакцинацией, что, скорее всего, этот процесс займет больше пары недель, вероятно, к концу января", - сказал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, доктор Энтони Фаучи

Штамм омикрон уже спровоцировал резкий рост числа случаев заболевания по всему миру, в том числе в США. На этой неделе в Штатах зарегистрировано рекордное количество случаев заражения COVID-19. По данным портала Worldometers, США находятся на первом месте в мире как по общему числу выявленных за время пандемии случаев COVID-19, так и по количеству смертей от коронавируса.

Как отмечает Энтони Фаучи, ситуация ухудшается из-за того, что в стране вакцинированы только 61,9% населения.

"Несомненно, мы все еще находимся в разгаре пандемии. Вчера у нас было 300 тыс. случаев заражения. Надеюсь, мы выберемся из этого и перейдем к фазе, когда ситуация будет под контролем. Но сейчас этого нет", - добавил Фаучи.