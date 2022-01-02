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В США массово отменили авиарейсы из-за омикрона | BaigeNews.kz 2 января, 06:00
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Фото: из открытых источников

В США массово отменили авиарейсы из-за омикрона

В Соединенных Штатах в первый день 2022 года ряд авиакомпаний отменили более 2,4 тысячи рейсов. Решение приняли из-за непогоды и резкого распространения штамма коронавируса Омикрон среди экипажей. Об этом сообщает CNBC.

По данным агентства, погода стала причиной отмены многих рейсов для большинства авиакомпаний, включая United Airlines, Delta Air Lines и JetBlue Airways. Кроме того, перевозчики отменили сотни рейсов на все праздничные дни, сославшись на заражение Омикроном среди экипажей лайнеров.

Согласно данным сайта отслеживания рейсов FlightAware, с кануна Рождества американские авиакомпании отменили более 12 тысячи рейсов в США и были вынуждены отложить еще несколько тысяч.

В Федеральном управлении гражданской авиации США заявили, что сбои в работе перевозчиков, скорее всего, продолжатся.

"Погода и интенсивное сезонное движение, вероятно, приведут к некоторым задержкам в ближайшие дни", - отметили в организации.


#мировые новости #авиарейсы #США #омикрон-штамм #непогода
2 января, 06:00
2956
Журналист

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