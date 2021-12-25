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  • В смерти пациента обвинили работников двух больниц Алматинской области
В смерти пациента обвинили работников двух больниц Алматинской области | BaigeNews.kz 25 декабря, 04:19
5085
Фото: almaty.tv

В смерти пациента обвинили работников двух больниц Алматинской области

В Алматинской области родственники умершего мужчины пытаются привлечь к ответственности врачей двух больниц, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал «КТК».

Сообщается, что в августе 2021 года ножевой удар мужчине нанесла супруга. Он её избивал, женщина пыталась защититься. После ранения она сразу вызвала скорую. Но медики решили: жить будет, и отпустили домой.

Сначала мужчина обратился в больницу Талгара, а затем в 4-ю городскую в Алматы. Ни в одной из больниц госпитализировать пациента не стали. В итоге он скончался. Смерть наступила от обильной кровопотери.
«В больницы он пришёл на своих ногах. Он умер не на месте от удара в течение пяти минут, тут же, а от обильной кровопотери. Он скончался спустя два дня. Где ему не оказали помощь в двух больницах. И два дня просто позволили ему истечь кровью», - рассказала Аида Джетписбаева.
Аида встретилась с заместителем начальника департамента полиции Алматинской области. Она пожаловалась на работу следователя и потребовала назначить почерковедческую экспертизу. Она уверена, что на бумаге с отказом от госпитализации была подпись не её брата.
«По просьбе потерпевшей стороны дальнейшее расследование поручено другому следователю. В отношении полицейского, ранее проводившего расследование, начата служебная проверка», - прокомментировал официальный представитель ДП Алматинской области Ернар Сайдильдин.

#врачи #Общество
25 декабря, 04:19
5085
Журналист

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