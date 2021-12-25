В смерти пациента обвинили работников двух больниц Алматинской области

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«В больницы он пришёл на своих ногах. Он умер не на месте от удара в течение пяти минут, тут же, а от обильной кровопотери. Он скончался спустя два дня. Где ему не оказали помощь в двух больницах. И два дня просто позволили ему истечь кровью», - рассказала Аида Джетписбаева.Аида встретилась с заместителем начальника департамента полиции Алматинской области. Она пожаловалась на работу следователя и потребовала назначить почерковедческую экспертизу. Она уверена, что на бумаге с отказом от госпитализации была подпись не её брата.
«По просьбе потерпевшей стороны дальнейшее расследование поручено другому следователю. В отношении полицейского, ранее проводившего расследование, начата служебная проверка», - прокомментировал официальный представитель ДП Алматинской области Ернар Сайдильдин.
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