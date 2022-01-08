За нарушения режима ЧП в СКО привлекли к ответственности 11 человек

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В Северо-Казахстанской области за нарушения режима ЧП привлечено к ответственности 11 человек, большая часть из которых нарушила комендантский час. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает BaigeNews.kz.



Одно нарушение было связано с реализацией спиртных напитков. По всем нарушениям составлены административные протоколы. В полиции сообщают, что за нарушения чрезвычайного положения законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа либо административного ареста до 15 суток.

"В непростое для всех казахстанцев время призываем граждан к строгому соблюдению требований режима чрезвычайного положения. Все введенные временные ограничения направлены исключительно для безопасности населения и стабилизации обстановки. Ситуация в нашей области остается спокойной. Самой большой поддержкой населения органам правопорядка должно стать неукоснительное соблюдение закона и правил, предписанных режимом ЧП", - сказал комендант Северо-Казахстанской области Марат Тулебаев.

В Департаменте полиции СКО организована работа телефона CALL-центра 61-25-42, куда граждане могут обратиться по вопросам ограничительных мер в период режима ЧП.

Напоминаем, в СКО введен комендантский час с 23 часов вечера до 7 часов утра. В этот период покидать свои дома запрещено, также в это время не разрешено передвижение транспортных средств. По периметру Петропавловска установлено пять блокппостов. Въезд и выезд из областного центра ограничен.

Время работы развлекательных, увеселительных заведений, кафе, ресторанов, баров - с 10 часов утра до 18 часов без права продажи алкоголя. Также реализация спиртных напитков запрещена во всех торговых точках. Запрещено проведение массовых мероприятий, ограничено использование фото и видеозаписывающей техники. В период режима ЧП введен контрольно-пропускной режим и проверка документов, удостоверяющих личность, личный досмотр, досмотр транспортных средств.