В Шымкенте задерживают участников беспорядков

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В Шымкенте задержали предполагаемых участников погромов. Полицейские обнаружили оружие, боеприпасы у задержанных людей, передает корреспондент BaigeNews.kz. Пресс-служба ведомства разослала видео.
Сотрудниками управления полиции Каратауского района 8 января текущего года при осмотре съемных квартир в микрорайоне Нурсат на балконе одной из них были обнаружены большие камни. 8 января в ночное время на блокпосте "Бадам", расположенном на трассе Шымкент - Самара, в ходе осмотра автомобиля Toyota Land Cruiser был обнаружен и изъят огнестрельный пистолет. По данным фактам в настоящее время зарегистрированы уголовные дела, проводятся досудебные расследования.
"8 января по улице Аскарова был остановлен автомобиль Lexus RX-330. В ходе проверки в автомобиле был обнаружен и изъят огнестрельный пистолет. Водитель и пассажир указанного автомобиля водворены в изолятор временного содержания. 6 января сотрудниками полиции в ходе проведения оперативных мероприятий на территории 8-микрорайона было установлено, что одну из квартир арендуют житель Алматинской области 1995 года рождения и житель Туркестанской области 1991 года рождения. При досмотре в кармане куртки одного из них были обнаружены и изъяты 4 патронов калибра 5,45-мм, а в сумке 42 мобильных телефонов и четыре ноутбука различных марок.
Также 6 января около 17:00 инспектором Полка патрульной полиции при патрулировании закрепленной территории был остановлен автомобиль марки Hundai Starex. При проверке у пассажира обнаружены ружье и патроны к нему. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Кроме того, 8 января сотрудниками полиции при патрулировании дорог города на территории микрорайона Асар в автомобиле LADA-2114 были обнаружены бита и патроны", - сообщили в пресс-службе ДП города.
Департамент полиции Шымкента также поделился видеозаписями с камер наружного наблюдения, которые засняли действия участников беспорядков. На кадрах видно, как толпы бесчинствующих людей в масках громят город: поджигают здание акимата, разбивают автомобили, устроили пожар в здании филиала партии Nur Otan.
Как мы сообщали ранее, нарушители также подожгли здание выставочного центра "Көрме", расположенное рядом с акиматом города.
Кроме того, нарушители попытались поджечь главную елку города, установленную на площади перед акиматом. Однако сгорела только некоторая ее часть. Сейчас проводятся мероприятия по нормализации жизнедеятельности города, добавили в полиции.
"Также совершен поджег служебных автомобилей полиции и авто жителей, припаркованных перед акиматом, и служебный автомобиль перед управлением полиции Аль-Фарабийского района. В результате хулиганских действий разбиты двери и окна торгового дома "Метро", расположенного в микрорайоне Нурсат, оттуда похищен банкомат. Кроме того, нарушителями разбиты и сломаны несколько камер "Сергек" и других камер видеонаблюдения, установленных на территории города в целях обеспечения безопасности. Также по видеозаписям можно заметить как нарушители останавливают двигавшуюся по улице Рыскулова спецмашину скорой помощи, и забирают оттуда предметы", - сообщили в департаменте полиции Шымкента.
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