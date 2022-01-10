В Шымкенте задерживают участников беспорядков

Фото: скриншот с видео

В Шымкенте задержали предполагаемых участников погромов. Полицейские обнаружили оружие, боеприпасы у задержанных людей, передает корреспондент BaigeNews.kz. Пресс-служба ведомства разослала видео.

"8 января по улице Ас­карова был остановлен автомобиль Lexus RX-330. В ходе пров­ерки в автомобиле был обнаружен и изъят огнестрельный пистол­ет. Водитель и пасса­жир указанного автом­обиля водворены в из­олятор временного со­держания. 6 января сотрудниками полиции в ходе проведения оперативных мероприятий на территории 8-микрорайона было установлено, что одну из квартир арендуют житель Алматинской области 1995 года рождения и житель Туркестанской области 1991 года рождения. При досмотре в кармане куртки одного из них были обнаружены и изъяты 4 патронов калибра 5,45-мм, а в сумке 42 мобильных телефонов и четыре ноутбука различных марок. Также 6 января около 17:00 инспектором Полка патрульной поли­ции при патрулирован­ии закрепленной терр­итории был остановлен автомобиль марки Hundai Starex. При проверке у пассажира обнаружены ружье и патроны к нему. В на­стоящее время подозр­еваемый водворен в изолятор временного содержания. Кроме того, 8 января сотрудниками полиции при патрулировании дорог города на тер­ритории микрорайона Асар в автомобиле L­ADA-2114 были обнар­ужены бита и патроны", - сообщили в пресс-службе ДП города.

Сотрудниками управле­ния полиции Каратаус­кого района 8 января текущего года при осмотре съемных кварт­ир в микрорайоне Нур­сат на балконе одной из них были обнару­жены большие камни. 8 января в ночное вр­емя на блокпосте "Ба­дам", расположенном на трассе Шымкент - Са­мара, в ходе осмотра автомобиля Toyota Land Cruiser был об­наружен и изъят огне­стрельный пистолет. По данным фактам в настоящее время зарег­истрированы уголовные дела, проводятся досудебные расследова­ния.

Департамент полиции Шымкента также поделился видеозаписями с камер наружного наблюдения, которые засняли действия участников беспорядков. На кадрах видно, как толпы бесчинствующих людей в масках громят город: поджигают здание акимата, разбивают автомобили, устроили пожар в здании филиала партии Nur Otan.

Как мы сообщали ранее, нарушители также подожгли здание выставочного центра "Көрме", расположенное рядом с акиматом города.

"Также совершен поджег служебных автомобилей полиции и авто жителей, припаркованных перед акиматом, и служебный автомобиль перед управлением полиции Аль-Фарабийского района. В результате хулиганских действий разбиты двери и окна торгового дома "Метро", расположенного в микрорайоне Нурсат, оттуда похищен банкомат. Кроме того, нарушителями разбиты и сломаны несколько камер "Сергек" и других камер видеонаблюдения, установленных на территории города в целях обеспечения безопасности. Также по видеозаписям можно заметить как нарушители останавливают двигавшуюся по улице Рыскулова спецмашину скорой помощи, и забирают оттуда предметы", - сообщили в департаменте полиции Шымкента.

Кроме того, нарушители попытались поджечь главную елку города, установленную на площади перед акиматом. Однако сгорела только некоторая ее часть. Сейчас проводятся мероприятия по нормализации жизнедеятельности города, добавили в полиции.