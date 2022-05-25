В Шымкенте мужчина напал в лифте на женщину с ребенком в коляске

В Шымкенте мужчина напал на женщину с ребёнком в лифте, передает BaigeNews.kz.

Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения и вскоре распространилось в социальных сетях. Пострадавшая заявила о попытке изнасилования.

"25 мая в Каратауское РУП ДП Шымкента поступило заявление от местной жительницы. Молодая женщина сообщила, что в лифте дома её пытался изнасиловать неизвестный. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 24-120 УК РК "Покушение на изнасилование". В департаменте полиции создана специальная группа из числа опытных оперативников, нацеленная на установление личности подозреваемого лица и его задержание", — отмечают в пресс-службе ДП города.

Дело находится на особом контроле руководства департамента полиции Шымкента.

