В Шымкенте эпидситуация ухудшилась - город в "красной" зоне

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Жители Шымкента выстроились в очередь в аптеку. По словам фармацевтов, горожане в основном запасаются противорирусными препаратами, передает корреспондент BaigeNews.kz.



Среди них и Айдос Абуов. Молодой человек работает медиком, из-за своей профессии, Айдос часто контактирует с заболевшими. Айдос волнуется за здоровье близких - дома его ждут двое детей и жена.







"В связи с тем что город вошел в красную зону, я сейчас закупаюсь таблетками против гриппа. Если вдруг ситуация ухудшиться приму эти таблетки и улучшу свой организм. Еще в Казахстана появился омикрон, сейчас закупился масками, перчатками и антисептиками, на случай если в Шымкенте появится омикрон.",- говорит житель Шымкента Айдос Абуов.

Об осложнении эпидситуации говорит и главный врач Шымкента. По словам Бакытжана Позилова, число заболевших коронавирусом растет с каждым днём. Среди ковид-инфицированных больше всего беременных женщин, подростков от двенадцати до восемнадцати лет и пациентов с сопутствующими заболеваниями.

"Везде у нас нарушаются эпидтребования, люди перестали носить маски, соблюдать социальную дистанцию и пользоватся антисептиком. Вчера у нас выявили 141 COVID-инфицированных. Больше 90 процентов идут с симптомами, буквально вчера 48 пациентов мы положили в больницу. У нас сейчас в COVID центре находятся 167 заболевших, из них 65 беременные женщины, 13 пациентов находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии.",- рассказывает руководитель управления здравоохранения Шымкента.

Бакытжан Позилов проникновения омикрона в город не исключает. От других штаммов он практически не отличается. Однако по сравнению с другими видами коронавируса омикрон поражает организм заболевших сильнее.





"Омикрон более заразный. То есть если мы раньше видели что, у других штаммов инкубационный период до 14 дней, то у омикрона очень короткий инкубационный период, буквально 2-3 дня и человек уже болеет. Также омикроном чаще болеют молодые люди. Но, в плане лечения ничего не меняется.",- говорит Бакытжан Позилов.

Если эпидситуация выйдет из под контроля, горздрав Шымкента подготовил четыре тысячи койко-мест. Медикаментами город обеспечен на два месяца вперёд. Чтобы обраться вернуться в "зелёную" зону - Бакытжан Позилов рекомендует пройти вакцинацию и ревакцинацию.