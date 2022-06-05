﻿"В сфере спорта произойдут позитивные изменения" — бронзовый призёр Олимпиады Сакен Бибосынов о референдуме

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"Я должен был голосовать в Туркестане, но сегодня приехал поддержать референдум в Нур-Султан. Утром уже проголосовал. Я поддерживаю инициативы президента. Верю, что и в сфере спорта произойдут позитивные изменения. Референдум — это первый шаг в построении Нового Казахстана", — сообщил обладатель олимпийской бронзы.По словам Бибосынова, в отечественном спорте происходит пересмотр старых правил, и сейчас создают больше условия для спортсменов. Минусы в отрасли явно высветились после провального выступления казахстанцев на Олимпийских Играх-2020 в Токио.
"Сейчас сократили количество учебно-тренировочных сборов для боксёров -— это большой шаг. Потому что раньше спортсмены сильно уставали к началу соревнований. К тому же сейчас решается вопрос питания, проживания спортсменов. И, самое главное, взялись за психологическое состояние и медицинское обеспечение спортсменов. Им нужны витамины, особенно сейчас, когда экология и качество продуктов, которые мы потребляем, оставляет желать лучшего",—- объяснил олимпийский призер.
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