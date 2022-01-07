﻿В Семее отстояли акимат, в Костанае пострадал полицейский - ситуация в регионах Казахстана

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В ряде регионов ситуация стабилизируется, передает BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24". Если в некоторых городах люди постепенно отходят от произошедших погромов, в других - опасность еще сохраняется.

В Кызылординской области приступили к контртеррористической операции, и в регионе объявили красный уровень опасности. Об этом заявила аким области Гульшара Абдыхалыкова. Она призвала жителей региона не покидать свои дома, а также соблюдать правила, предписанные режимом ЧП. В ходе погромов в области пострадали несколько административных зданий, в частности акимат, филиал партии "Nur Otan" и здание суда. По информации на 23:30 по времени Нур-Султана известно, что в результате беспорядков в Кызылординской области пострадали 168 человек, 77 из них госпитализированы.

"Всех граждан призываю соблюдать общественный порядок. Прошу вас лишь в особых случаях покидать свои дома. При этом вы обязательно должны иметь при себе документы. Хотела бы предупредить, что все те, кто будет нарушать общественный порядок, будут привлечены к ответственности", - обратилась к кызылординцам Гульшара Абдыхалыкова.

По данным телеканала,В целом ситуация в регионе находится под контролем, сообщают местные власти. Инженерные коммуникации, инфраструктура работают в штатном режиме.

В Костанайской области из-за действий погромщиков пострадал сотрудник полиции. Обстановка в регионе постепенно стабилизируется. Стражи порядка пресекли действия провокаторов.

В Павлодаре установили блок-посты, и стражи порядка проверяют въезжающие и выезжающие машины. Во время проверки у села Кенжиколь в салоне одного из авто обнаружено ружье - его изъяли. По данному факту проводится проверка, сообщили в полиции. Согласно требованиям чрезвычайного положения, оружие и боеприпасы у физических и юридических лиц подлежат временному изъятию.

В Актау, по сообщению журналистов, мирный митинг продолжается четвертые сутки, но ситуация там постепенно стабилизируется. Жители уже разобрали палатки, которые были установлены на центральной дороге. Сегодня с утра была перекрыта центральная дорога, наблюдались очереди в банкоматах, а ближе к вечеру деньги в них закончились. Ближайшие к площади "Ынтымак" магазины, аптеки и кафе временно не работают.

"Активная общественность региона продолжает призывать людей не нарушать общественный порядок и спокойствие граждан. Молодежь в соцсетях распространяет в видеообращения с просьбой не поддаваться на провокации. Сложности возникают у автовладельцев - АЗС работают, но бензин отпускают по талонам. Цена за литр сжиженного газа не выше 50 тенге. Водители встают в очередь, чтобы купить топливо. На центральной дороге часть митингующих расходится по домам. Жители убрали палатки и мусор за собой. К слову, нужно подчеркнуть, что на площади изначально собравшиеся устраивали субботники по очистке территории. Специально для этого были привезены мусорные контейнеры и биотуалеты", - передает "Хабар 24".

"В целях обеспечения безопасности города усилена охрана на стратегических объектах, контролируется здание госорганов, запрещены мирные собрания, спортивные и прочие массовые мероприятия", - сообщил глава Департамента полиции региона Камза Умбеткалиев.

Ситуация в Атырауской области также находится под контролем. Помимо комендантского часа, сокращено время работы финансовых организаций. Рынки, магазины доступны в прежнем режиме, свободно курсирует общественный транспорт.В Актюбинской области все режимные и социально важные объекты находятся на особом контроле. Работники аэропорта вернулись к штатному графику. Напомним, ранее здание воздушного порта было захвачено преступными группами.

Стабилизируется обстановка и в Карагандинской области. Там предпринимаются необходимые меры безопасности, а магазины и обслуживающие организации работают в привычном режиме.