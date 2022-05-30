В Семее 86-летний водитель спровоцировал ДТП со скорой помощью

86-летний водитель автомобиля KIA выезжал на главную дорогу. Не уступив при повороте, он столкнулся с каретой скорой медицинской помощи, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"30 мая 2022 года около 12:30 автомобиль KIA под управлением 86-летнего водителя, выезжая со второстепенной улицы Алтайская на главную дорогу по улице Морозова, не уступил дорогу при повороте и допустил столкновение с каретой скорой медицинской помощи под управлением 55-летнего водителя", – сообщили телеканалу в пресс-службе УП Семея.

Очевидцы опубликовали кадры последствий аварии в социальных сетях. На видео видно, что оба автомобиля выехали за пределы дороги. Красная KIA фактически въехала в дерево, скорая помощь находится рядом, за пределами проезжей части.

В результате ДТП четыре гражданина были госпитализированы в больницу с различными телесными повреждениями. Назначены судебные экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.



