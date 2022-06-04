В России признали иноагентами журналистов Пивоварова и Кашина

Минюст России внёс в реестр СМИ-иноагентов журналистов Олега Кашина и Алексея Пивоварова, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на РБК.
Кашин прежде работал в "Комсомольской правде", "Коммерсанте", "Известиях". Сейчас он ведёт трансляции на YouTube, писал колонки для интернет-издания Znak до его закрытия в марте. Журналист не живёт в России.
Пивоваров — автор канала "Редакция", в прошлом — главред RTVI, продюсер "СТС Медиа", на НТВ он работал в том числе корреспондентом программы "Намедни", которую вёл Леонид Парфенов.
Кроме них, список пополнили:
- Журналист, историк, бывший ведущий программ на "Эхо Москвы" Михаил Соколов
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Художница и активистка Юлия Цветкова
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Правозащитница и журналистка Ирина Данилович
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Политолог, автор колонки в англоязычном издании The Moscow Times Николай Петров.
В реестр физлиц-иноагентов попал сооснователь "Евросети" Евгений Чичваркин. Предприниматель с 2008 года живёт в Великобритании, где занимается винным и ресторанным бизнесом.