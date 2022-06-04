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В России признали иноагентами журналистов Пивоварова и Кашина | BaigeNews.kz 4 июня, 06:09
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Фото: vokrug.tv

В России признали иноагентами журналистов Пивоварова и Кашина

Минюст России внёс в реестр СМИ-иноагентов журналистов Олега Кашина и Алексея Пивоварова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.

Кашин прежде работал в "Комсомольской правде", "Коммерсанте", "Известиях". Сейчас он ведёт трансляции на YouTube, писал колонки для интернет-издания Znak до его закрытия в марте. Журналист не живёт в России.

Пивоваров — автор канала "Редакция", в прошлом — главред RTVI, продюсер "СТС Медиа", на НТВ он работал в том числе корреспондентом программы "Намедни", которую вёл Леонид Парфенов.

Кроме них, список пополнили:
  • Журналист, историк, бывший ведущий программ на "Эхо Москвы" Михаил Соколов
  • Художница и активистка Юлия Цветкова
  • Правозащитница и журналистка Ирина Данилович
  • Политолог, автор колонки в англоязычном издании The Moscow Times Николай Петров.
В реестр физлиц-иноагентов попал сооснователь "Евросети" Евгений Чичваркин. Предприниматель с 2008 года живёт в Великобритании, где занимается винным и ресторанным бизнесом.
#журналистика
4 июня, 06:09
1662
Журналист

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