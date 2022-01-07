В регионах РК со стабильной ситуацией снимут режим ЧП

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В регионах Казахстана, где сохраняется стабильная ситуация, поэтапно будут снимать режим чрезвычайного положения, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев, передает МИА "Казинформ".



"Все требования, выражавшиеся в мирной форме, были услышаны. В результате диалога достигнут компромисс, выработаны решения по острым социально-экономическим проблемам, Поэтому, в регионах, где сохранена стабильная ситуация, мы поэтапно снимем режим чрезвычайного положения", - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем обращении.





В регионах со стабильной ситуацией снимут режим ЧП

