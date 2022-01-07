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В регионах РК со стабильной ситуацией снимут режим ЧП | BaigeNews.kz 7 января, 15:25
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Фото: inform.kz

В регионах РК со стабильной ситуацией снимут режим ЧП

В регионах Казахстана, где сохраняется стабильная ситуация, поэтапно будут снимать режим чрезвычайного положения, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев, передает МИА "Казинформ".

"Все требования, выражавшиеся в мирной форме, были услышаны. В результате диалога достигнут компромисс, выработаны решения по острым социально-экономическим проблемам, Поэтому, в регионах, где сохранена стабильная ситуация, мы поэтапно снимем режим чрезвычайного положения", - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем обращении.


В регионах со стабильной ситуацией снимут режим ЧП

#режим ЧП #Касым-Жомарт Токаев #беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане
7 января, 15:25
911
Журналист

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