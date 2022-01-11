В реанимации находятся пятеро жителей Шымкента, пострадавших в беспорядках

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Также во время массовых беспорядков в Шымкенте скончались жители. Об этом заявил глава горздрава Бакытжан Позилов, однако число умерших он не раскрывает. А пострадавших горожан - 120. У 48 из них состояние средней тяжести, в реанимации находятся пять пациентов, остальных уже выписали. Обратились за медицинской помощью и мародеры, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

"Мародеры лечатся вместе с обычными жителями, мы их отдельно не определяли. Потому что у нас отделение для всех, бандиты в одном отделении с жителями лежат как обычные пациенты. Это не опасно", - рассказывает руководитель управления здравоохранения Шымкента Бакытжан Позилов.

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Экстремисты также хотели ворваться во вторую больницу, рассказывает главный медик Шымкента. После неудачной попытки, мародёры атаковали семь автомобилей скорой помощи, разбили окна и повредили кузова. Избили двух медиков, а в водителя попали камнем. Врачи, несмотря на свои раны, отработали свою смену, сейчас они чувствуют себя хорошо.

"Мы своими силами полностью восстановили эти машины, и они сейчас работают. Ущерб мы со специальной комиссией подсчитаем. Конечно, все это восстановится. Как вы видите сами, если ранее в день поступало 1500 вызовов, то на сегодняшний день около 2500. Даже когда все эти машины и медики пострадали, они продолжали работать, то есть мы просто пакетами закрыли и укрыли машины и дальше работали",- говорит глава управления здравоохранения Шымкента.



