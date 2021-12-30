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В проекте "Русский язык вчера, сегодня, завтра" участвовали представители 60 стран мира | BaigeNews.kz 30 декабря, 17:47
2738

В проекте "Русский язык вчера, сегодня, завтра" участвовали представители 60 стран мира

Представители школ и университетов Казахстана — Нурсултана, Атырау, Алматы, Акколя, Сарканда, поселка Караагаш приняли участие в серии онлайн-мероприятий международного проекта "Русский язык вчера, сегодня, завтра" в сфере обучения русскому языку, передает BaigeNews.kz.

Проект организовала российская школа из Екатеринбурга № 184 "Новая школа" и собрала на одной площадке более 550 человек из 60 стран Европы, СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки.

В рамках программы состоялся онлайн-семинар, на котором выступили спикеры из 15 стран - России, Кыргызстана, Финляндии, Испании, Республики Молдовы и другие.

Еще девять зарубежных участников прислали свои видеообращения из Китая, Индонезии, Либерии, Колумбии и др. Также состоялся день "Новой школы".

Участники посетили открытые уроки, мастер-классы, практикумы и интерактивные лекции. К примеру, Наталья Багрова, старший преподаватель РКИ Языкового центр "Lab", представила презентацию "Мимимишный язык" про использование уменьшительно-ласкательных слов в русском языке, их образование с помощью суффиксов, и не только.

А в финальный день проекта восемь уральских экспертов в области РКИ представили доклады и поделились своими профессиональными секретами преподавания русского языка.

Участники программы прислали организаторам письма со словами благодарности за великолепно проведенную программу, также отметили теплую и душевную атмосферу, сложившуюся во время проекта.

На сайте проекта https://innewschool.ru можно ознакомиться с материалами и презентациями спикеров.

#образование
30 декабря, 17:47
2738
Журналист

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