В Президентский молодежный кадровый резерв зачислили 50 человек

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По итогам отбора 2021 года, в Президентский молодежный кадровый резерв зачислили 50 кандидатов. Об этом рассказала председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова, передает BaigeNews.kz.

К участию в конкурсе допускались граждане Казахстана не старше 35 лет, имеющие высшее образование и трудовой стаж работы не менее пяти лет. В общем заявки подали 8 638 человек.

К участию в отборе в резерв не допускались лица, назначенные Президентом, политические служащие, служащие корпуса "А", а также лица, уже находящиеся в Президентском молодежном кадровом резерве.

Анар Жаилганова поделилась статистикой по 50 отобранным кадидатам. Так, 62 процента из них имеют "передовое зарубежное образование", 38 процентов — казахстанское. Степень магистра имеют 39 человек.

"Большинство резервистов имеют опыт работы в ведущих иностранных и частных казахстанских компаниях, представляющие различные сектора экономики. 13 человек — это лица, работающие в квазигосударственном секторе, 18 человек — представители частного сектора, 19 — государственные служащие. При этом 24 человека имеют опыт работы на руководящих должностях", — рассказала Жаилганова.

В региональном разрезе наибольшее количество резервистов представлено из Нур-Султана, Алматы и Павлодарской области.

Средний возраст составляет 30 лет, самому молодому резервисту — 25 лет.