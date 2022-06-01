Работа только начинается - Токаев о политической трансформации Казахстана

Предстоящий в Казахстане референдум – это не конечная стадия политической трансформации страны, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz
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"Хочу подчеркнуть, предстоящий референдум – это не конечная стадия политической трансформации страны, это по сути её начало. Работа только начинается, поскольку сама жизнь и потребности граждан неизбежно поставят перед нами новые задачи", - сказал Токаев, выступая на торжественной сессии, посвящённой 75-летию Национальной академии наук.
Он отметил, что "в политической сфере шоковая терапия неуместна".
"В сложнейших геополитических условиях она может привести к разрушительным последствиям, деградации и даже утрате государственности. Нам надо идти по этому тернистому пути осмысленно, уверенно, выверяя каждый шаг. "Переходя бурную реку, нужно знать, что ногой нащупываешь дно", так гласит известная восточная мудрость. Самое главное – наше общество готово сделать первые шаги, и они будут далеко не последними. Реформа обязательно будет иметь продолжение. Вместе мы обязательно преодолеем все многочисленные препятствия, вместе мы построим подлинно демократическое, справедливое государство", - сказал Токаев.
По его словам, роль учёных, академического сообщества в этих процессах крайне важна.
"Во все времена титаны мысли и выдающиеся исследователи выступали в качестве передового авангарда общественного развития. Они последовательно формировали критическое мышление, противостояли невежеству и архаике, давали жесткий аргументированный отпор шарлатанам и популистам. К сожалению, в нашей стране всё ещё наблюдаются явления, связанные с различными суевериями, устаревшими стереотипами и псевдонаучными представлениями. В обществе, где есть научное понимание объективных законов развития, нет места всякого рода деструктивным взглядам, там должен царить культ знаний и прогресса. Одним из главных факторов успеха в современном мире является атмосфера свободы и творчества, рождающая новые идеи. Именно в тиши научных кабинетов и во время жарких научных диспутов закладывается прочный фундамент конкурентоспособной нации", - считает глава государства.