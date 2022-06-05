В Павлодаре референдуму не помешал даже дождь

Фото: Константин Поляков

С раннего утра в Павлодаре ненастная погода, льёт дождь. Но непогода никак не отразилась на активности горожан. Уже в 7:00 на избирательные участки пришли люди с зонтами с твёрдым намерением отдать свой голос, передаёт​ корреспондент BaigeNews.kz

Одни горожане явились раньше всех, потому что предстояло ранним утром уехать с развозкой на работу, другие — по привычке. Такой дисциплиной чаще всего отличаются люди старой закалки, аксакалы. Например, 93-летняя бабушка, которая считается самым взрослым избирателем на участке № 6 в школе № 35, пообещала лично прийти сюда для участия в референдуме. А первым проголосовавшим тут оказалась Оксана Бабаева.

Напротив этого избирательного участка расположен другой — № 5. Здесь работают четыре наблюдателя, и в общей сложности ждут 1295 избирателей, рассказала председатель избирательной комиссии Орынтай Саденова. К 19-ти голосующим планируют выехать домой с малыми урнами, потому что они не могут прийти на участок по состоянию здоровья.





Готовы тут принять и людей с ограниченными возможностями. Для колясочников оборудована чуть более широкая кабинка, а для граждан с нарушениями слуха или зрения — отдельное место с ноутбуком, наушниками, лупой и другими приспособлениями. В базе избирателей этого участка слабослышащих людей числится пятеро, с нарушениями опорно-двигательного аппарата — трое, с нарушениями зрения — четыре человека, рассказала Орынтай Саденова.





Уже к восьми утра на избирательном участке № 15, расположенном в областной библиотеке имени Торайгырова, насчитали 38 проголосовавших. К 22-м людям в течение дня поедут с малыми урнами по месту жительства.

"Был утром парень, который голосовал впервые в жизни, мы ему в качестве сувенира вручили фоторамку", — сказал председатель участковой избирательной комиссии по референдуму на участке № 15 Галым Шаймарданов.





Именно на этот участок пришёл голосовать аким Павлодарской области Абылкаир Скаков.

"Сегодня у нас очень важный, исторический день, второй в истории нашей Независимости республиканский референдум. На повестке дня — изменения в Конституцию. Я полагаю, что традиционно жители Павлодарской области активны в избирательных кампаниях, и сегодня, я считаю, тоже не будет исключением", — сказал аким.

Наплыв людей на участках в Павлодаре произошёл примерно с полудня до часу дня.





Областная избирательная комиссия сообщила, что всего в Павлодарской области 512 794 избирателей. Более 2000 человек — это те, кто только достиг совершеннолетия и голосовать придёт впервые. В регионе открыли 528 избирательных участков. Из них 21 с ограниченным доступом. Это воинские части и больницы. Работают 14 территориальных избирательных комиссий: одна областная, три городских и 10 районных.

Кстати, о воинских частях. Начальник пресс-службы регионального командования "Шығыс" Нацгвардии Казахстана Багдат Амангельды сообщил, что весь личный состав воинских частей командования активно начал голосовать с самого утра.

"Солдатам​ по 18-19 лет, они впервые​ участвуют​ в голосовании, которое проводится в нашей стране. Всего по региональному командованию "Шығыс" функционируют шесть участков референдума, где в голосовании участвуют не только​ военнослужащие срочной службы, но и офицеры и сержанты и члены их семей", — сообщил Амангельды.

Сегодня же в воинские части 5511 города Семей ​и 5512 города Павлодар прибывает молодое пополнение. Этим солдатам тоже дают право принять участие в референдуме прямо в своих воинских частях.

Константин Поляков

Автор фото: Константин Поляков