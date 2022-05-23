В МОН РК разъяснили инцидент с оспариванием оценки в суде Павлодара

В Павлодаре женщина оспорила в суде решение об отказе семилетней давности в пересмотре оценки по одному предмету, передает BaigeNews.kz.

В суде выяснилось, что ученику по итогам полугодия необоснованно поставили "4". Соответственно, за год выставили такую же оценку.

Суд привлек к участию в деле министерство образования и науки. Его представитель посчитал, что оценка подлежит пересмотру по среднеарифметическому расчету.

"По данным истца, среднеарифметический расчет оценок "5, 5, 4, 5, 5, 4 ,5, 5" предполагает оценку "отлично", но выставили "хорошо". Указанная оценка стала единственной за период учебы учащегося, который оканчивает 11-й класс и является препятствием для получения им знака "Алтын белгі", — говорится в сообщении.

Школа обязана на повторном заседании школьной комиссии пересмотреть спорную оценку ученика.

Таким образом, суд защитил права и интересы ребенка. Иск возвращен в связи с примирением.

Сейчас неточности в расчетах при выставлении оценок исключены, поскольку процесс выведения общей оценки автоматизирован. В школах используют электронные журналы "Күнделік".