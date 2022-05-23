В МОН РК разъяснили инцидент с оспариванием оценки в суде Павлодара

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В Павлодаре женщина оспорила в суде решение об отказе семилетней давности в пересмотре оценки по одному предмету, передает BaigeNews.kz.
В суде выяснилось, что ученику по итогам полугодия необоснованно поставили "4". Соответственно, за год выставили такую же оценку.
Суд привлек к участию в деле министерство образования и науки. Его представитель посчитал, что оценка подлежит пересмотру по среднеарифметическому расчету.
"По данным истца, среднеарифметический расчет оценок "5, 5, 4, 5, 5, 4 ,5, 5" предполагает оценку "отлично", но выставили "хорошо". Указанная оценка стала единственной за период учебы учащегося, который оканчивает 11-й класс и является препятствием для получения им знака "Алтын белгі", — говорится в сообщении.
Школа обязана на повторном заседании школьной комиссии пересмотреть спорную оценку ученика.
Таким образом, суд защитил права и интересы ребенка. Иск возвращен в связи с примирением.
Сейчас неточности в расчетах при выставлении оценок исключены, поскольку процесс выведения общей оценки автоматизирован. В школах используют электронные журналы "Күнделік".
"Обращаем внимание на то, что в соответствии с приказом МОН РК №125 пересмотр оценок не допускается. К сожалению, иногда родители пытаются оказать давление на педагогов при оценивании знаний детей. Мы считаем незаконной ситуацию, когда родители, оказывая давление, пытаются добиться пересмотра оценок. Учителя выполняют свою работу, и мы не должны им мешать. При этом мы, конечно, поддерживаем объективное и справедливое оценивание знаний. Критериальное оценивание было введено в 2016 году, данный случай имел место семь лет назад, и речь не идет о пересмотре оценки за конкретный урок или задание, а о том, что при суммировании имеющихся оценок и выставлении общей оценки за четверть была допущена ошибка в расчетах общего балла", — отметила директор Института содержания среднего образования Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина Алия Чокушева.
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