В отношении шести оптовых реализаторов газа в РК начато расследование - АЗРК

АЗРК начало расследование в отношении шести оптовых реализаторов сжиженного газа

Агентство РК по защите и развитию конкуренции начало расследование в отношении шести оптовых реализаторов сжиженного нефтяного газа, передает BaigeNews.kz.

Расследование ведется в отношении АО "КазМунайГаз", ТОО "Petrosun", АО "СНПС-Актобемунайгаз", ТОО "СП Казгермунай", ТОО "Казахойл Актобе" и "КазГПЗ".

"В действиях данных субъектов рынка установлены признаки злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высоких цен при оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на торгах. По поручению главы государства предварительные итоги расследования будут проведены в течение 20 дней", - сообщили в пресс-службе АЗРК.

Сообщалось, что задержаны директор ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" и руководитель электронной торговой площадки для реализации сжиженного газа. Основанием для расследования и задержания послужило необоснованное завышение цен на газ.

Данный завод обеспечивает сжиженным газом значительную часть страны, в том числе Мангистаускую область. В июне 2021 года Касым-Жомарт Токаев отмечал, что оборудование завода изношено на 90 процентов. При этом идет рост потребления газа по стране более чем в два раза.

Ранее сообщалось, что Правительство РК утвердило предельные цены на ГСМ в стране. Розничные цены на сжиженный газ будут снижены на АЗС по всей стране. В Алматы предельная цена составит 65 тенге за литр, в Нур-Султане - 70 тенге.