"В отношении Мухамедиулы никто не возбуждал уголовное дело" – пресс-секретарь Нацмузея

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Состояние попавшего в больницу директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы оценивается как средней тяжести, сообщает BaigeNews.kz.
"Слава богу жив. Все хорошо, его с реанимации перевели. Состояние среднее", – рассказал Крыкбай.
Он отметил, что глава Нацмузея находится под тщательным контролем врачей. К нему никого не пускают, кроме родственников.
Пресс-секретарь подтвердил, что ряд СМИ неверно интерпретировали заявление Антикоррупционной службы о выявлении нарушений в музее.
"Некоторые СМИ указали, что начато уголовное преследование самого Арыстанбека Мухамедиулы, нет, в отношении Мухамедиулы никто не возбуждал уголовное дело. Да, у нас были проверки", - отметил он.
По его словам, в администрации музея не согласны с претензиями борцов с коррупцией. 100 работников Нацмузея подписали и направили в канцелярию президента письмо – они считают происходящее беззаконием.
Напомним, руководство Нацмузея подозревают в хищении 146 миллионов тенге из бюджета в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".
Общая сумма договора составила 1,2 миллиарда тенге. С санкции следственного суда в Нацмузее проводятся обыски.
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