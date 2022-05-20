"В отношении Мухамедиулы никто не возбуждал уголовное дело" – пресс-секретарь Нацмузея

Рассказал официальный представитель музея Айдар Крыкбай и о состоянии экс-министра культуры.

Состояние попавшего в больницу директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы оценивается как средней тяжести, сообщает BaigeNews.kz.

"Слава богу жив. Все хорошо, его с реанимации перевели. Состояние среднее", – рассказал Крыкбай.

Он отметил, что глава Нацмузея находится под тщательным контролем врачей. К нему никого не пускают, кроме родственников.

Пресс-секретарь подтвердил, что ряд СМИ неверно интерпретировали заявление Антикоррупционной службы о выявлении нарушений в музее.

"Некоторые СМИ указали, что начато уголовное преследование самого Арыстанбека Мухамедиулы, нет, в отношении Мухамедиулы никто не возбуждал уголовное дело. Да, у нас были проверки", - отметил он.

По его словам, в администрации музея не согласны с претензиями борцов с коррупцией. 100 работников Нацмузея подписали и направили в канцелярию президента письмо – они считают происходящее беззаконием.

Напомним, руководство Нацмузея подозревают в хищении 146 миллионов тенге из бюджета в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".



Общая сумма договора составила 1,2 миллиарда тенге. С санкции следственного суда в Нацмузее проводятся обыски.

