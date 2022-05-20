В одной из школ Костанайской области не организовали питание для детей. Нарушение устранили

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Прокуратура Костанайской области рассказала о нарушениях в питании детей, которые допустили детские сады и школа Карабалыкского района, передаёт BaigeNews.kz.

В 2022 году прокуратура защитила права 2,2 тысячи учащихся и воспитанников образовательных учреждений. Так, в меню 12 мини-центров и двух детских садов в питание не включали салаты, хлеб ржаной, сыр, творог, а вместо молока и кисломолочных продуктов давали чай.

Кроме того, в Михайловской средней школе питания вообще не было. Это нарушало права 120 учащихся школы.

По акту надзора нарушения уже устранили: рацион питания привели в соответствие, в Михайловской средней школе провели тендер по организации питания, 15 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.