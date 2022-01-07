В Нур-Султане жизненно важные объекты ﻿взяты под охрану

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В столице Казахстана жизненно важные объекты и инфраструктура взяты под охрану военнослужащих Нацгвардии, передает BaigeNews.kz.

"На сегодняшний день гвардейцами были взяты под охрану жизненно важные объекты и инфраструктура столицы. Около 600 военнослужащих обеспечивают правопорядок в Шымкенте, в том числе охраняя здание акимата города и другие объекты. Кроме того, военнослужащими обеспечивается правопорядок в городах Актау, Атырау, Уральск, Актобе, Жанаозен, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей, Кокшетау, Костанай, Петропавловск, Караганда и Жезказган. Стоит отметить, хулиганствующая толпа для нападения и погрома применяет гладкоствольные ружья, все имеющиеся подручные средства, в том числе зажигательные смеси, "коктейли Молотова", трубы и различные арматуры", - сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Казахстана

Военнослужащие совместно с правоохранительными органами были привлечены к обеспечению безопасности и правопорядка во всех городах и населенных пунктах страны, где происходили погромы и массовые беспорядки. В ходе обеспечения правопорядка в ряде областных центров, городах Алматы и Шымкента 216 военнослужащих Национальной гвардии получили телесные повреждения в результате противостояния с хулиганствующей толпой. На сегодняшний день все они с травмами различной степени, в том числе с огнестрельными ранениями, открытыми черепно-мозговыми травмами, переломами костей и другими повреждениями находятся в городских лечебных учреждениях.

Ранее сообщалось о двух погибших гвардейцах.

По всему Казахстане действует режим ЧП.