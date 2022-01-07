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В Нур-Султане создают народные дружины из числа спортсменов и волонтеров | BaigeNews.kz 7 января, 18:16
3318
Фото: сайт акимата Нур-Султана

В Нур-Султане создают народные дружины из числа спортсменов и волонтеров

В Нур-Султане формируются народные дружины из неравнодушных граждан, передает BaigeNews.kz. Данная информация прозвучала в эфире телеканала "Хабар 24".

"Неравнодушные казахстанцы изъявили желание вместе с сотрудниками полиции защитить мирных граждан от любых проявлений беззакония и мародерства. Они будут охранять важные государственные объекты, а также предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность города", - отметили в одном из выпусков новостей канала.

Сообщается, что среди добровольцев есть спортсмены, предприниматели, учителя и волонтеры.

В Казахстане предложили создать добровольные народные дружины против мародеров. Такую идею озвучили владельцы бизнеса.

6 января в Союзе торговых сетей озвучили предварительные данные по ущербу ретейлеров в результате беспорядков в Алматы. Приблизительная сумма ущерба составила около 40 миллиардов тенге.

В Алматы от рук бандитов-террористов пострадали не только административные здания, но и личное имущество мирных жителей. На город напало 20 тысяч бандитов, заявил в своем обращении президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Генеральная прокуратура завела уголовные дела по факту организации и участия в массовых беспорядках в регионах Казахстана. Досудебное расследование начато также и по совершению акта терроризма.

Безответственные демагоги стали соучастниками развязывания трагедии в Казахстане. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев в своем обращении.

#Нур-Султан #безопасность #беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане
7 января, 18:16
3318
Журналист

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