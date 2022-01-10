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В Нур-Султане обнаружен мертвым полковник КНБ | BaigeNews.kz 10 января, 13:19
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Фото: egov.kz

В Нур-Султане обнаружен мертвым полковник КНБ

В Нур-Султане обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева, передает корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на КНБ РК.
"10 января 2022 года в Нур-Султане во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева. Данный факт Есильским ОП ДП города Нур-Султан зарегистрирован в ЕРДР №227116031000018 от 10 января 2022 года. Проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении.
Также 10 января был найден мертвым начальник Департамента полиции Жамбылской области, генерал Жанат Сулейменов. Обстоятельства его смерти выясняются.

Напомним, 8 января экс-председатель КНБ Карим Масимов задержан по подозрению в государственной измене.Также задержаны другие лица, имена которых не сообщаются.

#теракт #протесты #смерть #КНБ
10 января, 13:19
14185
Журналист

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