В Нур-Султане обнаружен мертвым полковник КНБ

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"10 января 2022 года в Нур-Султане во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева. Данный факт Есильским ОП ДП города Нур-Султан зарегистрирован в ЕРДР №227116031000018 от 10 января 2022 года. Проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении.Также 10 января был найден мертвым начальник Департамента полиции Жамбылской области, генерал Жанат Сулейменов. Обстоятельства его смерти выясняются.
Напомним, 8 января экс-председатель КНБ Карим Масимов задержан по подозрению в государственной измене.Также задержаны другие лица, имена которых не сообщаются.
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