В Нур-Султане двое детей утонули в реке Есиль

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В столице двое детей утонули в реке Есиль во время купания в не предназначенном для этого месте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС.

Трагедия произошла сегодня в районе моста по улице Бейсекова, сообщение в ДЧС поступило в 12:50.

Прибывшие на место происшествия спасатели провели визуальный осмотр оставленных на пляже вещей и начали поисковые работы.

"Водолазным отрядом произведено обследование дна реки, где из воды было извлечено тело одного несовершеннолетнего ребёнка, затем спустя несколько минут найдено тело второго ребёнка", − сообщили в пресс-службе ДЧС.

Личности утонувших мальчиков устанавливаются.

Спасатели отмечают, что ранее на данном участке были установлены знаки о запрете купания и информационный стенд.

На сегодняшний день в столице разрешены три официальных участка для купания − центральный парк, зоны отдыха "Три пескаря" и "Столичный двор".