В Нур-Султане двое детей утонули в реке Есиль

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Трагедия произошла сегодня в районе моста по улице Бейсекова, сообщение в ДЧС поступило в 12:50.
Прибывшие на место происшествия спасатели провели визуальный осмотр оставленных на пляже вещей и начали поисковые работы.
"Водолазным отрядом произведено обследование дна реки, где из воды было извлечено тело одного несовершеннолетнего ребёнка, затем спустя несколько минут найдено тело второго ребёнка", − сообщили в пресс-службе ДЧС.
Личности утонувших мальчиков устанавливаются.
Спасатели отмечают, что ранее на данном участке были установлены знаки о запрете купания и информационный стенд.
На сегодняшний день в столице разрешены три официальных участка для купания − центральный парк, зоны отдыха "Три пескаря" и "Столичный двор".
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