В Нур-Султане драка водителя грузовика с полицией попала на видео

В Нур-Султане водитель грузовика устроил драку с полицейскими, перед потасовкой c правоохранителями он пытался скрыться с места ДТП, передает BaigeNews.kz.

Инцидент произошел еще 30 мая.

"30 мая в столице в 17:20 произошло ДТП с участием 39-летнего водителя автомашины КамАЗ, который пытался скрыться с места происшествия. В ходе преследования правонарушитель оказал неповиновение, проигнорировав законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства, допустив столкновение с патрульной автомашиной, а также оказал физическое сопротивление при задержании", - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 380, части 3, пункту 1 УК "Применение насилия в отношении представителя власти, в отношении двух и более лиц".

Как отметили в ведомстве, постановлением суда подозреваемому санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

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