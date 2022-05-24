В НПП "Атамекен" назвали слабые стороны введения обязательных пенсионных взносов за работников

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С 2023 году работодатели в Казахстане будут перечислять в ЕНПФ взнос в размере пяти процентов от дохода сотрудника из собственных средств. В НПП "Атамекен" рассказали, какие риски есть у этого нововведения, передаёт BaigeNews.kz.

Обязательные пенсионные взносы за счёт работодателей (ОПВР) вводятся с 1 января 2023 года. Они не удерживаются из доходов сотрудников. В НПП отметили, что на фонд оплаты труда установилась высокая нагрузка. За каждого наёмного работника бизнес, как налоговый агент, уплачивает пять платежей: индивидуальный подоходный налог, социальный, взносы в единый накопительный пенсионный фонд, также фонды государственного социального страхования и социального медицинского страхования, общая нагрузка составляет 34 процента. Введение ОПВР вкупе с увеличением ставки ОСМС увеличит нагрузку работодателей на фонд оплаты труда до 41 процента.

Управляющий директор департамента по вопросам занятости Айдана Тогизбаева подчеркнула: повышение налогов заставит часть предпринимателей всеми возможными и доступными способами сокращать издержки. Один из вариантов - снижение заработной платы сотрудников на пять процентов, что может вызвать социальную напряженность.

"Одна из важных задач ЕНПФ - охват населения накопительной пенсионной системой. Однако предложенная мера эту цель не решает. По предварительным данным, из 8,8 миллиона занятых казахстанцев почти четыре миллиона – неформально занятые. Часть из них перекредитована и из-за коллекторов и судебных исполнителей скрывают доходы и предпочитают зарплату в конверте и увеличение пенсионных выплат в будущем не заставит этих работников выйти из тени", — рассказала Айдана Тогизбаева.

Кроме того, условно-накопительный принцип ОПВР в части отсутствия капитализации, не наследования пенсионных взносов и расходования их на выплату пенсий, меняет сущность заработной платы и демотивирует работников.

Закон про ОПВР приняли 2 августа 2015 года. Внедрить систему планировали в 2018 году, но из-за ввода обязательного социального медстрахования сроки перенесли. НПП еще в 2014 году организовала широкое обсуждение положения о введении ОПВР с бизнес-сообществом в регионах, провела общественные слушания с участием отраслевых ассоциаций и предпринимателей и подготовила отрицательно заключение по вопросу внедрения ОПВР.