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В нескольких регионах Казахстана заработали платежные терминалы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции.

"По информации ОЮЛ Союз торговых сетей, у Magnum заработали терминалы в Туркестане, Шымкенте, Кызылорде. Также Magnum открывает еще один магазин в Алматы по адресу: мкр. Орбита-3, ул. Мустафина, 5Б", - сказали в пресс-службе МТИ.

Кроме того, снабжение денежными купюрами банкоматов, организованное банковскими учреждениями, позволило увеличить наличные расчеты населения за покупки.

Также стали известны адреса объектов торговых сетей, где производится безналичный прием платежей.

Алматы: Magnum - Радостовца,292 и Халиулина,194, микрорайон Думан, Талгарская трасса.

Караганда: все филиалы.

Шымкент: ул. Володарского 1/5, ул. Жиделибайсын 92 в ТК "Бекжан Комфорт", ул.А.Байтурсынова 81.

Петропавловск: Хименко 2, Н.Назарбаева 252, Конституции 55, Муканова 53, Кошукова 2, Ухабова 4б, Шухова 16, ЦУМ по Конституции 13.

Нур-Султан: практически все магазины Magnum - ул. Субханбердина, ул. Богенбай батыра 26. ул. Абая 48, ул. Абылайхана 27/3, шоссе Алаш, здание 13, ул. Тлендиева 15, ул. Туран 65, ул. Бейбитшилик 30, ул. Кабанбай батыра 21, ул. Кабанбай батыра 6/2, ул. Косшыгулыулы 9, ул. Айтматова 44, ул. Достык 18, ул. Масати 24, ул. Кенесары 38, ул. Женис 67, ул. Мусрепова 3, ул. Калдаякова 15/1, ул. Кошкарбаева 45А., ул. Бржан Сал 2.

По мере восстановления связи и инфраструктуры перечень будет дополняться.



